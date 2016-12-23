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الداخلية: تطوير وتوسعة تقاطع محور 26 يوليو مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

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الداخلية: تطوير وتوسعة تقاطع محور 26 يوليو مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الداخلية: تطوير وتوسعة تقاطع محور 26 يوليو مع طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

>كتب محمود عبد الراضى

أعلنت وزارة الداخلية أنه بمناسبة الإستمرار فى أعمال تطوير وتوسعة تقاطع محور 26 يوليو مع طريق الإسكندرية الصحراوى بنطاق محافظة الجيزة، التى كانت بدأت الأعمال بها منذ شهر مايو الماضى، تقرر إزالة خرسانة الكوبرى القائم حاليا بعرض 150 سم من الطرفين ووصل خرسانة التوسعات الجديدة للكوبرى بالخرسانة القائمة، وسوف يتم استقطاع حارة مرورية بكل اتجاه أثناء فترة التنفيذ، وتسيير حركة السير أعلى الكوبرى من خلال ثلاث حارات مرورية كاملة لكل اتجاه.. دون ثمة تعديلات لحركة المرور.

 

وسوف تتم الأعمال ابتداء من يوم الأحد الموافق 1/1/2017 خلال أيام الجمعة والسبت وأيام العطلات على مدار ثلاثة أشهر وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.


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