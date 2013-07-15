كيف تتغلب على مشكلة الانتفاخ فى رمضان؟

يعانى البعض من مشكلة الانتفاخ، خاصة بعد الإفطار وامتلاء المعدة بمختلف أنواع الأطعمة، لكن هل من علاج لتلك المشكلة خاصة فى شهر رمضان؟

يوضح لنا الدكتور محمد مدحت استشارى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن الانتفاخات من الأمور المتعارف عليها والتى قد تحدث بصورة طبيعية ولكن بنسب متفاوتة بين الأشخاص.

ويبين أسباب ظهور الانتفاخات والتى تحدث نتيجة لوجود بعض الغازات بداخل الجسم خاصة بالأمعاء الغليظة، وقد تزيد نسب الإصابة بالانتفاخ فى شهر رمضان نتيجة لعسر الهضم.

فعند تناول كمية كبيرة من الطعام بعد صيام لساعات طويلة يؤثر ذلك على المعدة ويتسبب فى حدوث عسر هضم، وقد تحدث أيضا الانتفاخات نتيجة لتخمر الأطعمة فى الجسم لفترة طويلة.

وفى حالة استمرار حالة الانتفاخ بحيث ينتقل من صورته الطبيعية إلى حالة مزمنة يجب على الفرد إجراء بعض التحاليل منها الموجات فوق الصوتية على منطقة البطن مع تحليل البراز لمعرة السبب وراء تلك الانتفاخات.

ويمكننا تجنب الانتفاخ خاصة فى شهر رمضان عن طريق الإكثار من شرب المياه، فضلاً عن ضرورة تقسيم الطعام إلى وجبتين أو ثلاثة والإكثار من الخضروات والألياف التى تهدئ من عمل الجهاز الهضمى وتقلل من الانتفاخات.