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بالصور.. العثور على 10 شكائر بها رؤوس حمير مذبوحة بالعاشر من رمضان

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بالصور.. العثور على 10 شكائر بها رؤوس حمير مذبوحة بالعاشر من رمضان بالصور.. العثور على 10 شكائر بها رؤوس حمير مذبوحة بالعاشر من رمضان

>كتبت - منال العيسوى

كثفت إدارة الطب البيطرى بالعاشر من رمضان ولجنة من جهاز العاشر جهودها، للبحث عن ملابسات واقعة عثور مواطنين بالمجاورة 33 على 10 شكائر بها رؤوس حمير مذبوحة وملقاة فى الصحراء.

 

 وأكد أحد الأهالى أن سيارة مجهوله ألقت بها مساء أمس الخميس ورحلت، واليوم فاحت منها رائحة كريهة وتم اكتشاف الأمر، وعلى الفور قامت لجنة من جهاز العاشر من رمضان برئاسة الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جهاز العاشر والدكتور أشرف حجازى رئيس الإدارة العامة للطب البيطرى بالعاشر بتمشيط منطقة صحراء الـ33.

 

وفى إطار متصل، قال الدكتور أشرف حجازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم عمل حملات تفتيش مكثفة على محلات اللحوم والمطاعم، لأنه فى حال ذبح الحمير للبيع ستكون فى شكل لحوم مفرومة.

 

وأضاف حجازى أنه يوجد مخيم للسيرك القومى بنادى الصفوة الرياضى، وسيتم التأكد فيما كانت هذه الحمير مذبوحة للأسود أما لا.

 


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