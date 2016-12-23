ضبط 14 طن زيت طعام ودقيق وأرز مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط صاحب مخزن تعبئة سلع غذائية، لتجميعه السلع المدعمة لإعادة بيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات لقسم مباحث التموين، مفادها قيام "خ . م" صاحب مخزن سلع غذائية بمركز قويسنا، بتجميع زيت طعام تموينى مدعم لإعادة بيعه بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من قسم مباحث التموين، تحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير الأمن، بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط المتحرى عنه وبداخل المخزن "170 كرتونة زيت طعام تموينى مدعم بكل كرتونة 12 زجاجة سعة 800 جم بإجمالى 1.632 طن زيت معبأ لحساب وزارة التموين والتجارة، 9 أطنان أرز بلدى، و2 طن مكرونة، و2 طن دقيق فاخر استخراج 72%، و500 كجم سكر، و3240 علبة عصير سعة 200 ملى، و600 كجم سمن، و840 كجم زيت طعام مجهول المصدر"، وتحرر عن ذلك القضية رقم 91 أحوال مركز قويسنا.