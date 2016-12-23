أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انفجار موقد غاز يودي بحياة فلاح بالفيوم

Google+ Print
انفجار موقد غاز يودي بحياة فلاح بالفيوم انفجار موقد غاز يودي بحياة فلاح بالفيوم

أرشيفية

انفجر اليوم، الجمعة، موقد غاز، بمنزل فلاح، مقيم بقرية النزلة، بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، مما أدى إلى مصرع شقيقه.

وصرحت النيابة بدفن جثته، حسب بيان أمني، صباح اليوم الجمعة.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بورود بلاغ من المواطن “ناصر حافظ أ-41 سنة”، فلاح، ومقيم بقرية النزلة، بمصرع شقيقه “محمد حافظ أ-43 سنة”، فلاح، إثر انفجار موقد غاز منزلي.

وقال ناصر حافظ، في بلاغه، أن شقيقه كان بالمنزل، وخلال أستخدامه اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، تسرب غاز منها، مما أدى إلى انفجارها، وحدوث إصابته التي أودت بحياته، دون أن يتهم أحد بالتسبب في ذلك، أو يشتبه جنائيا في الوفاة.

وأكد تقرير مفتش الصحة، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، رقم 7107 لسنة 2016 م، إداري مركز الشواشنة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا