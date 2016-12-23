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معسكر مغلق للمحلة استعدادا لموقعة المصرى

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معسكر مغلق للمحلة استعدادا لموقعة المصرى معسكر مغلق للمحلة استعدادا لموقعة المصرى

>الغربية - محمد غنيم

دخل فريق غزل المحلة فى معسكر مغلق بفندق إقامة اللاعبين بنادى غزل المحلة، استعدادا لمباراته أمام المصرى البورسعيدى فى دور الـ32 كأس والمقرر لها الخامسة من عصر الأحد المقبل باستاد المكس بالإسكندرية.


> وركز إبراهيم يوسف المدير الفنى للمحلة على تحفيظ اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية من أجل تنفيذها فى مباراة المصرى، بالإضافة لقيام محمد عبد السلام المدرب العام للمحلة برفع اللياقة البدنية للاعبى الفريق خاصة وأن مباراة المصرى سيعقبها مباراتى الأوليمبى وبلدية المحلة فى دورى القسم الثانى.


> ومن المقرر أن يغادر الفريق عصر الغد لمدينة الإسكندرية للمبيت فيها استعدادا لمباراة المصرى فى كأس مصر.


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