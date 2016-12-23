القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة وذخيرة بأوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل بحوزته بندقية وفرد خرطوش بأوسيم وعدد من الطلقات، وأعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث أوسيم تفيد بحيازة عاطل لأسلحة نارية غير مرخصة، وبإجراء التحريات وإعداد الاكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش حديثة وفرد خرطوش محلى الصنع و18 طلقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.