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«المالية»: عجز الموازنة يسجل 339.5 مليار جنيه خلال 2015 / 2016

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«المالية»: عجز الموازنة يسجل 339.5 مليار جنيه خلال 2015 / 2016 «المالية»: عجز الموازنة يسجل 339.5 مليار جنيه خلال 2015 / 2016

وزارة المالية

أظهرت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016، أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 339.5 مليار جنيه أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام ذاته، فيما بلغ العجز 279.4 مليار جنيه ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015

وأوضحت وزارة المالية، في تقريرها ، أن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015 / 2016 ما زالت معروضة على مجلس النواب وتعد مبديئة لحين اعتمادها.

وأشارت إلى أن الإيرادات العامة ارتفعت بنحو 26.3 مليار جنيه بنسبة 5.6 % لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل 465.2 مليار جنيه بالحساب الختامي للعام المالي 2014 / 2015.

وذكرت أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 11.5% بمقدار 84.5  مليار جنيه لتحقق 817.8 مليار جنيه خلال 2015/ 2016 مقارنة مع 733.4 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

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