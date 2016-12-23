أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصر للطيران تطلق أسعاراً خاصة على رحلاتها لشرم والغردقة والأقصر وأسوان

Google+ Print
مصر للطيران تطلق أسعاراً خاصة على رحلاتها لشرم والغردقة والأقصر وأسوان مصر للطيران تطلق أسعاراً خاصة على رحلاتها لشرم والغردقة والأقصر وأسوان

>كتب أحمد حمادة

أكد صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، أنه حرصاً من الشركة الوطنية على تنشيط السياحة الداخلية فى مدن الجذب السياحى فى ، وتحديداً فى فترة أعياد الكريسماس، ورأس السنة، وإجازات نصف العام الدراسى؛ والتى تشهد معدلات تشغيل عالية ونشاطاً ملحوظاً فى حركة السفر، فقد طرحت مصرللطيران اعتبارا من اليوم 23 ديسمبر أسعاراً تنافسية على تذاكر السفر إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وقال مسلم أن الأسعار تبدأ من 650 جنيه للاتجاه الواحد و 1250 جنيه للذهاب والعودة شاملة الرسوم والضرائب، موضحا أن ذلك يأتى بالتزامن مع قرار تسيير الشركة 344 رحلة إضافية ومنتظمة خلال الفترة من 25 ديسمبر وحتى 5 يناير القادم إلى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل لاستيعاب أعداد الركاب المتوقعة خلال تلك الفترة.

واضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه نظراً لإقبال العملاء منذ الإعلان أمس عن الحملة الترويجية والأسعار التنشيطية التى طرحتها الشركة على بعض الوجهات العربية التى تسيرها من مطارى القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية، وحتى يتمكن عدد كبير من الإستفادة بهذه العروض تقرر مد فترة حجز التذاكر حتى 10 يناير القادم بدلاً من 23 ديسمبر الحالى على أن يتم السفر قبل 31 مايو 2017.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر