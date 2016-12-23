إلغاء 9 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جداوها الاقتصادية

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، إلغاء 9 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد ركابها.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن السلطات تلقت 4 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلتيها رقم 112، ورقم 106 والمتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 486 والمتجهة إلى جاسم، ورحلة رقم 825 والمتجهة إلى العين، بسبب مشاكل فى التشغيل.

وأضافت المصادر، أن سلطات المطار تلقت 4 إخطارات من شركة النيل للطيران، بإلغاء رحلاتها رقم 111 والمتجهة إلى الطائف، ورقمى 113 و 103 والمتجهتين إلى ينبع، ورحلة رقم 115 المتجهة إلى جاسم، فضلا عن إلغاء رحلة إير كايرو رقم 441 والمتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا، وقله عدد ركابها.

كما تاخر إقلاع، طائرة الخطوط اليمنية المتجهة إلى مطار بيشة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بعد تأخرها 7 ساعات بمطار القاهرة، للحصول على تصريح من قوات التحالف العربى.