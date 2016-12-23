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ألمانيا تعتقل شخصين خططا لـ«هجوم إرهابي» على أحد المراكز التجارية

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ألمانيا تعتقل شخصين خططا لـ«هجوم إرهابي» على أحد المراكز التجارية ألمانيا تعتقل شخصين خططا لـ«هجوم إرهابي» على أحد المراكز التجارية

الشرطة الألمانية_أرشيفية

أعلنت الشرطة الألمانية، اعتقال شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزا تجاريا في أوبرهاوزن في غرب ألمانيا.

وأوضحت الشرطة – في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الجمعة – أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاما أصلهما من كوسوفو.

وأشارت الشرطة إلى أن المحققين يحاولون تحديد ماهية هدف التخطيط لهذا الهجوم، وإذا كان هناك آخرون متورطون لتنفيذه، مضيفة أن المركز التجاري المستهدف هو “سنترو”، أحد أكبر المراكز التجارية في ألمانيا ويضم 250 متجرا تعج بالزوار خصوصا خلال عيد الميلاد.

يأتي هذا التوقيف بعد 3 أيام من اعتداء بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين، تبناه تنظيم “داعش”.

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