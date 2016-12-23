أستراليا تقبض على 7 يشتبه بتخطيطهم لتفجيرات في عيد الميلاد

قالت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، إنها أحبطت مخططا لمهاجمة مواقع بارزة في مدينة ملبورن من خلال سلسلة تفجيرات يوم عيد الميلاد بإيعاز من تنظيم “داعش”.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان إن ستة شبان وامرأة جميعهم في العشرينات اعتقلوا خلال حملة مداهمات فجر اليوم الجمعة في ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا.

وقال قائد الشرطة الاتحادية آندرو كولفين للصحفيين في سيدني “هذه ضربة قوية لما كنا سنصفه بأنه حدث إرهابي وشيك في ملبورن. وأضاف نظن… أننا أزلنا هذا التهديد تماما”.

وجاء في بيان للشرطة، أنه تم الإفراج عن اثنين من المقبوض عليهم دون توجيه إتهام لكن أربعة على الأقل من المحتجزين سيمثلون على الأرجح أمام المحكمة اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للصحفيين إن الهجوم الذي تم التخطيط له كان “مؤامرة إرهابية إسلامية” و”واحدا من أكبر المؤامرات الإرهابية التي تم إحباطها في السنوات الأخيرة”.

وقال جراهام آشتون قائد شرطة فيكتوريا إن المؤامرة كانت بإيعاز “داعش” مضيفا أن أحد المشتبه بتخطيطهم لها مصري المولد وأن الباقين جميعهم من مواليد أستراليا.

وأستراليا حليف قوي للولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في أفغانستان والعراق. وقد رفعت منذ عام 2014 درجة التأهب من هجمات المتشددين ممن نشأوا على أراضيها.