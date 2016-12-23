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السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يبحثان مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية

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السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يبحثان مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية السيسي والرئيس الأمريكي المنتخب ترامب يبحثان مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية

تلقى الرئيس عبد الفتاح مساء يوم الخميس اتصالاً من الرئيس الأمريكي دونالد ، تم التطرق خلاله إلى مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد تولي الإدراة الأمريكية الجديدة مسؤلياتها بشكل رسمي، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لأن تشهد المرحلة القادمة تنامياً ملحوظاً يشمل كافة جوانب العلاقات الثنائية، وتعاوناً في كافة المجالات التي تعود على شعبي البلدين بالمصلحة والمنفعة المشتركة.

كما تم خلال الاتصال التباحث حول الأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز من أهمية التعاون المشترك بين والولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التصدي لهذه المخاطر.

وفي هذا الإطار تناول الاتصال مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي، حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

وفي ختام الاتصال أبدى الرئيس الأمريكي المنتخب تطلعه لقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الولايات المتحدة في القريب العاجل لتبادل الرؤى بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك تجاه قضية السلام في الشرق الأوسط.

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