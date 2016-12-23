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النشرة المرورية.. سيولة بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

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النشرة المرورية.. سيولة بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة النشرة المرورية.. سيولة بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

>كتب ــ عبد الرحمن سيد

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكافة الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية بالشوارع والميادين، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة المرور على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

 

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل بدءا من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك الأمر للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع قصر العينى.

 

كما انتظمت حركة السيارات بميدان روكسى و رابعة وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

 

 


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