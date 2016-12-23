11 بندًا تشعل عمومية الجبلاية الطارئة.. اليوم

كتب محمد مراد - حاتم رضا

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، اليوم الجمعة، اجتماعًا طارئًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسى، وحدد مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هانى أبو ريدة، البنود التى سيتم تعديلها خلال الجمعية العمومية الطارئة وسيحضرها المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة حيث سيلقى كلمة الافتتاح بعدها سيُغادر ولن يحضر مناقشات جدول الأعمال.

وجاءت البنود كما يلي:

أولا: بند رقم "9" الخاص بالعضوية وشروط التقدم لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات.

ثانيًا: بند رقم "11" الخاص بإجراءات التقديم لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ثالثا: بند رقم "20" الخاص بالمندوبين والتصويت فى انتخابات اتحاد الكرة وضرورة أن يكون عضوًا بمجلس ادارة الأندية.

رابعًا: بند رقم "26" والخاص بالجمعية العمومية وطريقة الدعوة لانعقادها والنصاب القانونى لاكتمالها.

خامسًا: بند رقم "30" الخاص بمجلس إدارة اتحاد الكرة واختصاصات.

سادسا: بند رقم "31" الخاص بمدة مجلس ادارة اتحاد الكرة.

سابعًا: بند رقم "38" الخاص بالمدير التنفيذى وتعيين نائب له على أن تتيح اللائحة الاستعانة بنائب من خارج الجبلاية.

ثامنًا: بند رقم "40" الخاص بلجان إصدار الأحكام وهى تشكل لجنتى التظلمات والقيم.

تاسعًا: بند رقم "62 " الخاص بوضع لجنة الأندية فى اللائحة وتحويلها لرابطة أندية محترفة.

عاشرًا: بند رقم "69" الخاص بحقوق الأندية واتحاد الكرة على أن يكون الاتحاد ورابطة الأندية هما أصحاب الحقوق وأصحاب التصرف فيها.

الحادى عشر: بند رقم "70" الخاص بالتفويض وتفويض الأندية للمجلس ببيع الحقوق.