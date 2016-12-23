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الأرصاد: تكاثر السحب شمالا يصاحبها سقوط أمطار غزيرة..والصغرى بالقاهرة 9

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الأرصاد: تكاثر السحب شمالا يصاحبها سقوط أمطار غزيرة..والصغرى بالقاهرة 9 الأرصاد: تكاثر السحب شمالا يصاحبها سقوط أمطار غزيرة..والصغرى بالقاهرة 9

>كتب ــ إسماعيل رفعت

 

 

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر اليوم الجمعة السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، خفيفة على القاهرة، والطقس شتوى مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

 

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية على كلا البحرين وتكون شمالية غربية.

 


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الصغرى العظمى

 

 

القاهرة 9 16

 

 

 

الإسكندرية 11 17

 

 

 

مطروح 9 16

 

 

 

بورسعيد 8 17

 

 

 

دمياط 10 17

 

 

 

بلطيم 10 16

 

 

 

الإسماعيلية 8 17

 

 

 

السويس 9 17

 

 

 

العريش 7 18

 

 

 

نخل 4 15

 

 

 

طابا 6 16

 

 

 

الطور 09 19

 

 

 

مرسى علم 10 22

 

 

 

الغردقة 10 21

 

 

 

شرم الشيخ 13 22

 

 

 

رفح 6 16

 

 

 

كاترين 5 12

 

 

 

سيوة 5 15

 

 

 

المنيا 6 15

 

 

 

الفيوم 7 16

 

 

 

رأس سدر 9 16

 

 

 

أبوسمبل 8 25

 

 

 

وسط الدلتا 11 16

 

 

 

أسيوط 5 17

 

 

 

سوهاج 7 17

 

 

 

الأقصر 6 24

 

 

 

أسوان 9 25

 

 

 

شلاتين 13 26

 

 

 

حلايب 14 24

 

 

 

الوادى الجديد 6 21

 

 

 

قنا 7 24

 

 

 

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