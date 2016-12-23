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لجنة لحصر مساجد الشرقية الآيلة للسقوط تمهيدا لاعادة بنائها

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لجنة لحصر مساجد الشرقية الآيلة للسقوط تمهيدا لاعادة بنائها لجنة لحصر مساجد الشرقية الآيلة للسقوط تمهيدا لاعادة بنائها

>الشرقية – إيمان مهنى

قرر الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المساجد التى بحاجة ماسة لعمليات إحلال وتجديد وإعداد تقرير مفصل للعرض على الوزير لتوفير الاعتماد المالى اللازم لأعمال البناء وإعمار المساجد.

واضاف فى تصريح لـ "اليوم السابع"، انه تلقى شكاوى متعددة بوجود عدد كبير من المساجد التى تعانى من تصدعات او وجود فرش غير لائق، مؤكدا على سرعة إجراء المعاينات اللازمة للمساجد بمختلف المراكز والمدن والأحياء بنطاق دائرة المحافظة وتوفير الفرش للمساجد التى بحاجة اليه.

 


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