دراسة: الماغنيسيوم البحرى يقى من أمراض القلب

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أظهرت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية، التي نشرت نتائجها في مجلة "فام أكتويل" الفرنسية الأسبوعية - أن نقص الماغنسيوم فى الجسم مع برودة فصل الشتاء يشعر بالتعب والإرهاق، لذلك يجب استخدام المكملات الغذائية الغنية بعنصر الماغنيسيوم بجرعة لا تقل عن 20 جراما يوميا مذابة فى قليل من الماء ويمكن إذابته فى قليل من عصير البرتقال المحلى بالسل النحل.

وأوضحت الدراسة أن استخدام الماغنيسوم البحري يعمل على الوقاية من أمراض القلب والأمراض العصبية ، إلا أنه لا يفضل استخدامه بين مرضى أمراض الكلى والأنيميا.