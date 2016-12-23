أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: الماغنيسيوم البحرى يقى من أمراض القلب

Google+ Print
دراسة: الماغنيسيوم البحرى يقى من أمراض القلب دراسة: الماغنيسيوم البحرى يقى من أمراض القلب

>/أ ش أ/

أظهرت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية، التي نشرت نتائجها في مجلة "فام أكتويل" الفرنسية الأسبوعية - أن نقص الماغنسيوم فى الجسم مع برودة فصل الشتاء يشعر بالتعب والإرهاق، لذلك يجب استخدام المكملات الغذائية الغنية بعنصر الماغنيسيوم بجرعة لا تقل عن 20 جراما يوميا مذابة فى قليل من الماء ويمكن إذابته فى قليل من عصير البرتقال المحلى بالسل النحل.

وأوضحت الدراسة أن استخدام الماغنيسوم البحري يعمل على الوقاية من أمراض القلب والأمراض العصبية ، إلا أنه لا يفضل استخدامه بين مرضى أمراض الكلى والأنيميا.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365