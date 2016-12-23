الداخلية يواجه الجونة بدور الـ32 من كأس مصر

ياسمين يحيى

تستكمل اليوم منافسات الدور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم، حيث يلتقى كل من الداخلية والجونة، على ملعب كلية الشرطة.

يسعى أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية إلى الفوز بنقاط اللقاء، والصعود لدور الـ16، لتثبيت أقدامه بعد أن تولى المهمة الفنية له مؤخرًا، بينما يحاول الجونة، ترك بصماته فى المسابقة بعد أن هبط للقسم الثانى الموسم قبل الماضى .

يذكر أن الجونة تعادل مع أخميم فى الدور التمهيدى من المسابقة، بهدفين لكل فريق، حتى تم اللجوء إلى ركلات الجزاء، لينتهى اللقاء بفوز الجونة وصعوده بنتيجة 4/2 .