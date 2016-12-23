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حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية بقصر النيل

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حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية بقصر النيل حبس عاطل بتهمة حيازة أسلحة نارية بقصر النيل

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة قصر النيل بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة أسلحة نارية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على المعامل المتخصصة لفحصها.

كانت معلومات قد وردت لضباط قسم شرطة قصر النيل أكدتها التحريات مفادها قيام "على .م.ع." 46 سنة عاطل ومقيم بمحافظة أسيوط، بالاتجار بالأسلحة النارية متخذا من دائرة القسم مكانا لترويج تجارته غير الشرعية .

تم إعداد الأكمنة اللازمة، التى أسفرت عن ضبطه، وبحوزته كرتونة بداخلها 4 بنادق خرطوش عيار 12 مملى تركى الصنع، (83) طلقة من ذات العيار، و(3) فرد روسى عيار (7062× 39)مملى، (167) طلقة من ذات العيار، هاتف محمول، مبلغ (95 جنيها) أثناء تواجده بشارع شمبليون.


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