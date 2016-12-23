أحمد فهمي بالفيديو: كريم عبد العزيز أهم ممثل في السينما المصرية منذ 20 عاماً

رغم أنه عرف الطريق للشهرة كمؤلف عن طريق أحمد حلمي، وشق مشوار النجومية كممثل برعاية أحمد السقا، ويرتبط بصلة رحم مع النجم أحمد عز، اختار الفنان أحمد فهمي النجم كريم عبد العزيز كأهم ممثل في السينما المصرية طوال العقدين الماضيين، متفوقاً على السابقين وعلى النجوم محمد هنيدي ومحمد سعد وعلاء ولي الدين ومصطفى شعبان، وقدم مبررات اختياره للإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "فحص شامل".

الممثل الكوميدي أحمد فهمي تحدث بصراحة مؤكداً أنه تعلم أصول المهنة من أحمد حلمي عندما عملا معاً لأول مرة بفيلم "كدة رضا" وتمنى أن يحقق ولو نصف نجاحه ونجوميته ، بينما من تبناه فنياً كممثل هو النجم أحمد السقا، ولكنه يعشق أفلام كريم عبد العزيز ويعتبر نفسه واحداً من جمهوره، واختيار عقله وقلبه معاً ورفض مقارنته ببقية المرشحين مشيراً إلى أن المنافسة تنحصر بين هذا الثلاثي متجاهلاً أحمد عز و محمد هنيدي ومحمد سعد وعلاء ولي الدين ومصطفى شعبان.

وأضاف أنه خسر الكثير من الأصدقاء بسبب صراحته الزائدة، ولكنه نفى تعمده السخرية من أحمد عز ببرنامج SNLArabia عندما قال مقولته الشهيرة "أقسم بالله ما ولادي" مشيراً إلى أنه يمت بصلة قرابة لعز وبينهما عشرة كبيرة ولا يتدخل في الحياة الشخصية ولا الأعراض ولكن "الإفيه" فرض نفسه.

كما أكد أن الخلاف مع أحمد حلمي كان فنياً فقط أثناء التحضير لفيلم "كدة رضا" وبعد عرض الفيلم أدرك أن حلمي كان الأبعد نظراً، كما نفى الاساءة لتامر حسني بفيلم "كلب بلدي" وقال أن القصة وصلت لتامر بشكل مسيء جداً، وعندما عرف الحقيقة أبدى اعجابه بالفيلم.

واعترف أحمد فهمي صراحة بأنه انفصل نهائياً عن الثنائي شيكو وهشام ماجد حتى لا ينهار ما أنجزوه من نجاح بغمضة عين، وقال ان سبب الخلاف كان فيلم "الرجل العناب"، ووقتها شعر بضرورة الانفصال.