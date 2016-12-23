أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: هكذا احتفل تامر حسني ومي عمر بعيد ميلاد اللبنانية نور

Google+ Print

الخميس 22-12-2016 22:27

فرضت ظروف تصوير فيلم "تصبح على خير" على الممثلة اللبنانية نور أن تحتفل بعيد ميلادها داخل البلاتوه، ولكن بطل الفيلم تامر حسني استغل الفرصة، وقام باهدائها أغنية "كل سنة وانت طيب" مع تعليق يكشف قدر الود بينهما قال فيه : "كل سنة وإنتي طيبة يا أجمل نور في الدنيا".

تامر قام بتصوير المقطع ومشاركته لجمهوره عبر موقع إنستقرام وبدت نور مرتبكة بينما بتشارك جميع من في الاستديو الغناء مع نجم الفيلم الذي طلب بالنهاية زغرودة للتعبير عن الفرحة، ولم تتأخر النجمة مي عمر في تقديمها على الفور.

وشاركها الاحتفال زوجها المخرج محمد سامي، والمنتج وليد منصور، بينما غابت بطلة الفيلم الثانية التونسية درة زروق بسبب عدم تواجدها بالتصوير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يردون على تفجير «المرقسية»

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو- رجل يدفع حياته ثمناً لالتقاط صورة مع "كوبرا"

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة