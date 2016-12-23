"العيال تكسب" تستقبل جمهورها مساء الخميس على مسرح "الليسيه" بالقاهرة

على قدم وساق تجري الإستعدادات بمسرح "ليسيه الحرية" بوسط العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس، في الساعة الثامنة، لاستقبال العرض المسرحي الاستعراضي الكوميدي "العيال تكسب" في أول تعاون فني يجمع بين المنتج الكبير محيي زايد وفارس المسرح الاستعراضي د عادل عبده.

ويستقبل شباك التذاكر جمهور وعشاق المسرح يومياً استعداداً لبدء اولى العروض في الثامنة مساءً التي حدد لها ان تكون موعد افتتاح العرض الذي يقوم ببطولته النجوم: نهال عنبر ، ندى بسيوني ، رضا ادريس ، ماهر سليم ، المطرب الشعبي شيكو ، مونيا عرفاوي ، بسمة زايد ، محمد عنتر.

ويقدم العرض ثمانية من الوجوه الصاعدة تم اختيارهم بعناية شديدة بينهم مريم الانصاري ، علي الانصاري ، ناني الانصاري ، مايا مهدي محمد ، بسملة عصام علي ، يوسف تامر الفنجاري ، مصطفي ماهر سليم، عبدالرحمن العبقري. العرض تأليف وأشعار ربيع فرح واخراج د. عادل عبده.