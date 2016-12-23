انطلاق العرض الأول لفيلم Dangal بطولة عامر خان

ينتظر جمهور النجم الهندي عامر خان Aamir Khan انطلاق العرض الأول لفيلمه الجديد " Dangal" الذي سيبدأ غداً الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول في دور السينما الهندية.

عامر بطل فيلم "Dangal" صرّح في حديث صحفي انه يكون دائمًا في حالة قلق وترقب تجاه أفلامه، ولا يشعر بالارتياح نهائيًا، حتى بعد عرضها، فهو يهتم بأدق التفاصيل أثناء عمل الفيلم لأنه لا يعلم ردة فعل الجمهور.

وعن الفيلم الذي يُجسد فيه قصة حياة المصارع الهندي الكبير Mahafir Singh، قال عامر إن الفيلم عُرض على عائلته وأصدقائه المقربين فقط، وأبدوا إعجابهم الشديد به، لذا هو في انتظار ردة فعل الجمهور بشوق شديد.

وأكد أنه سيكون هناك عرض خاص للفيلم يحضره مهافير سينج وبعض الاصدقاء من مشاهير بوليوود.

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