ميسون هلال الوحيدة من لبنان تفوز بمسابقة Nimue Skin Technology العالمية

بيروت- سيدتي نت

في منافسة لأخصائيات علاجات نيميو العالمية، جرت على مدة 4 أشهر من آب وتشرين الثاني من هذا العام. كان هدف هذه المسابقة إبراز كفاءة ومدى تمرس خريجات معهد نيميو لتقنيات علاج البشرة، عن طريق تدوين دراسة تظهر بالصورة " ما قبل العلاج وما بعده" . النتيجة التي حصلت المتسابقات عليها عن طريق الوصف الدقيق للمستحضرات البيتية والعلاجات الدورية في مراكز العلاج. فاز في هذه المسابقة 45 أخصائية من البلدان الخمسة عشر التي وصلت للنهائيات، وكانت الفائزة من لبنان ميسون هلال. كل الفائزين في هذه المسابقة سوف يذهبون خلال شهر شباط 2017 لقضاء 5 أيام في جهنسبرغ جنوب أفريقيا، حيث سيتم خلال هذه الرحلة انتخاب أفضل أخصائية نيميو لعام 2016 في حفل عشاء رسمي ، بالإضافة إلى ذلك ستتمكن كل من الفائزات مقابلة سفيرة علامة ميمو والسوبر موديل العالمية هلينا كريستانسين في حفل إطلاق مجموعة جديدة ذات تقنية متطورة وسباقة من مستحضرات النيميو . إلى جانب ذلك ستكون هناك ورشة عمل ورحلة سفاري ممتعة .