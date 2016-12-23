رئيس الحكومة المغربية يستقبل مدير منظمة العمل العربية

الرباط أ ش أ

بحث عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الخميس فى الرباط، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز على المطيرى، سبل تطوير العمل العربى المشترك فى مجال التشغيل.

ونقل موقع المغرب اليوم الإليكترونى عن رئاسة الحكومة المغربية، قولها إن على المطيري، "الذى يقوم بزيارة عمل للمغرب فى إطار مشاركته فى أشغال الندوة الدولية حول عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة"، أطلع رئيس الحكومة على نتائج أعمال الندوة التى تهدف الوقوف على التطورات النوعية التى طرأت على وضع الأطفال فى سوق العمل، ومناقشة كيفية إدماج قضايا تشغيل الأطفال فى برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف المشاركين من الدول العربية المختصين فى هذا المجال.

وناقشت الندوة التى احتضنتها الدار البيضاء على مدى ثلاثة أيام، كيفية إدماج قضايا تشغيل الأطفال فى برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف المشاركين من الدول العربية المختصين فى هذا المجال.