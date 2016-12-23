أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس الحكومة المغربية يستقبل مدير منظمة العمل العربية

Google+ Print
رئيس الحكومة المغربية يستقبل مدير منظمة العمل العربية رئيس الحكومة المغربية يستقبل مدير منظمة العمل العربية

>الرباط أ ش أ

بحث عبد الاله بنكيران، رئيس المغربية، الخميس فى الرباط، مع المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز على المطيرى، سبل تطوير العمل العربى المشترك فى مجال التشغيل.

 

ونقل موقع المغرب اليوم الإليكترونى عن رئاسة الحكومة المغربية، قولها إن على المطيري، "الذى يقوم بزيارة عمل للمغرب فى إطار مشاركته فى أشغال الندوة الدولية حول عمل الأطفال بين الأوضاع الراهنة وأهداف التنمية المستدامة"، أطلع رئيس الحكومة على نتائج أعمال الندوة التى تهدف الوقوف على التطورات النوعية التى طرأت على وضع الأطفال فى سوق العمل، ومناقشة كيفية إدماج قضايا تشغيل الأطفال فى برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف المشاركين من الدول العربية المختصين فى هذا المجال.

 

وناقشت الندوة التى احتضنتها الدار البيضاء على مدى ثلاثة أيام، كيفية إدماج قضايا تشغيل الأطفال فى برامج تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة بين مختلف المشاركين من الدول العربية المختصين فى هذا المجال.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس