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بالفيديو.. “دريم وركس” تروج لمروض التنين 3

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بالفيديو.. “دريم وركس” تروج لمروض التنين 3 بالفيديو.. “دريم وركس” تروج لمروض التنين 3

اصدرت شركة الافلام العالميه دريم وركس المنتجة لسلسلة افلام الرسوم المتحركة والثلاثىة الابعاد  ”How To Train Your Dragon”، التريللر الرسمى للجزء الثالث.

 الفيلم بطولة كريستين ويج، جيرارد بتلر، جونا هيل، كريستوفر مينتز، ومن تأليف كريسيدا كويل، ومن إخراج دين دبلوز. من المقرر أن يطرح الفيلم بدور العرض الأمريكية يونيو 2014

يذكران الجزء الأول قدم عام 2008، والثانى عام 2010، ويتم ايضا التحضير  للجزء الرابع والذى سيصدر عام 2016

تدور الأحداث الفيلم حول الفتى “هيكاب”، ابن زعيم قرية “بيرك”، الذي ينضم إلى محاربي التنانين العملاقة التي تهاجم القرية بصورة مستمرة.ويواصل مغامراته فى  عالم التنانين.بعد انتقاله للعيش معهم

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أونا

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