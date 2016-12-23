أستاذ روماتيزم يقدم أحدث أساليب علاج الشد العضلى بدون أدوية

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور "أحمد فتحى أبو جمال" أستاذ الروماتيزم والمفاصل بطب الأزهر، زميل الكلية الأمريكية للروماتيزم، أن مريض الشد العضلى المتكرر لابد أن يتبع عددا من النصائح أهمها متابعة توقيت حدوث الشد العضلى، هل فى وقت الراحة أو عند الحركة والمجهود والمشى.

وأضاف: "فى حال حدوثه خلال المشى والمجهود لابد أن يتوجه للاطمئنان على شرايين الأرجل والقناة العصبية فى الحبل الشوكى من خلال إجراء فحص آشعة الرنين والموجات الصوتية على الشرايين .

وأوضح أبو جبل أنه فى حال حدوث الشد العضلى خلال فترة راحة الجسم وبصورة متكررة، فهذه إشارة إلى وجود خلل فى المعادن بجسم الإنسان وتتضمن ماغنسيوم، وكالسيوم، وبوتاسيوم ، خاصة لبعض الأشخاص الذين يأخذون كبسولات كعلاج مدرات البول، مشيرا إلى أنه فى هذة الحالة لابد من مراجعة الطبيب الخاص بالضغط لاستبدال العلاج، وكثرة تناول الأغذية التى تحتوى على البوتاسيوم وأهمها الفواكه وخاصة الموز.