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أسعار السلع التموينية الجديدة بعد قرار وزارة التموين بزيادتها

  • مصر
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أسعار السلع التموينية الجديدة بعد قرار وزارة التموين بزيادتها أسعار السلع التموينية الجديدة بعد قرار وزارة التموين بزيادتها

قررت وزارة والتجارة الداخلية تعديل بعضاً من السلع التموينية  حيث اصدر السيد الواء محمد على مصلحي قراراً بالأسعار الجديدة والتي تشمل كلاً من الارز والذى سيصرف للمواطنين يسعر خمسة جنيهات وخمسة وعشرون قرشاً بدلاً من اربعة جنيهات وخمسون قرشاً بزيادة بلغت خمسة وسبعون قرشاً .

اما بالنسبة للسكر فتقرر طرحه بمبلغ سبعة جنيهات بزيادة بلغت قيمتها جنيهان عن السعر القديم والبالغ خمسة جنيهات ، وبالنسبة للدقيق فسيطرح بمبلغ خمسة جنيهات وبزيادة بلغت جنيهاً واحداً عن السعر القديم اما بالنسبة لسعر  الزيت التمويني فتقرر رفع سعره بقيمة  جنيهان ليبلغ سعره الجديد احد عشر جنيهاً بدلاً من تسعة جنيهات .

وتجدر الاشارة الى ان وزارة التموين قد قامت مؤخراً بعمل مراجعة شاملة لكافة البطاقات التموينية لتنقيتها من الفئات الغير مستحقة للدعم وذلك في اطار خطة الدولة للعمل على توصيل الدعم الى الفئات التي تستحقه بالتزامن مع الاجراءات الاقتصادية الاخيرة والتي قام بها الجهاز المصري والتي ادت الى حالة من الارتفاعات في غالبية السلع الاستهلاكية .

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رئيس قسم الأخبار

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