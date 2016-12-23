إجراء أمريكي صادم وأول موقف من " ترامب " ضد مصر بمجلس الأمن

سمر العشري

قالت وكالة "رويترز " العالمية للأنباء ، نقلًا عن مصدر دبلوماسي غربي بأن الرئيس المصري " عبد الفتاح السيسي" أصدر توجيه لبعثة بلاده في الأمم المتحدة بتأجيل تصويت على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان ، بعدما وزرعت مصر مسودة مشروع القرار مساء الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا عليه عصر الخميس .

وأكدت " رويترز " ، بأن الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب " ورئيس الوزراء الإسرائيلي " بنيامين نتنياهو " حثا إدارة الرئيس باراك أوباما على استخدام حق النقض " الفيتو " ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية .

كان "نتنياهو " ، قد كتب في صفحته على موقع تويتر "يجب على الولايات المتحدة استخدام حق النقض ، ضد قرارات معادية لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس" .

ليرد عليه " ترامب " ، بعد بضع ساعات بتغريدة قال فيها " إن القرار الذي يدرس في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بإسرائيل يجب استخدام حق النقض (الفيتو) ضده " ، لافتاً بأن السلام لن يتحقق بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلا من خلال المفاوضات .

شبكةعيونالإخبارية

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