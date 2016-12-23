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مصرع ترزى سقط من أعلى حجرة بالمنصورة بعد أن اختل توازنه

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مصرع ترزى سقط من أعلى حجرة بالمنصورة بعد أن اختل توازنه مصرع ترزى سقط من أعلى حجرة بالمنصورة بعد أن اختل توازنه

لقى ترزى مصرعه بعد سقوطه من أعلى سقف غرفة على السطح بالمنصورة بعد أن اختل توازنه أثناء إصلاحه سقف الحجرة.

 

تلقى اللواء مصطفي النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى،  بوصول "أشرف محمد حامد السيد 49 سنة ترزى"، جثة هامدة إلى مستشفى المنصورة الدولى.

 

بالإنتقال وسؤال والده 79 سنة بالمعاش، قال إنه حال قيام نجله بإصلاح سقف حجرة بارتفاع 2 متر تُستخدم لتربية الدواجن كائنة أعلى سطح منزله المكون من خمسة طوابق - اختل توازنه وسقط على سطح الطابق الخامس، مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

 

وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ، ولاتوجد شبهة جنائية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 أحوال القسم بتاريخه، بالعرض على النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.

 

أسفرت تحريات ضباط وحدة المباحث، عن عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التصريح بالدفن وسُلم الجثمان لذويه.

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مصر 365