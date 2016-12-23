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القبض على صاحب مكتبة بالسنبلاوين يصنع الأسلحة النارية ويبيعها للمجرمين

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القبض على صاحب مكتبة بالسنبلاوين يصنع الأسلحة النارية ويبيعها للمجرمين القبض على صاحب مكتبة بالسنبلاوين يصنع الأسلحة النارية ويبيعها للمجرمين

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط صاحب مكتبة أدوات مدرسية يقوم بتصنيع الأسلحة النارية وتعديلها وبيعها.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات للرائد أبو العزم فتحى رئيس مباحث مركز السنبلاوين، أكدتها التحريات السرية بقيام المتهم "مهدي س ا ال 63 سنة" صاحب مكتبة أدوات مدرسية، بتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص وتعديل أسلحة الصوت لإطلاق الأعيرة النارية الحية متخذا من محل عمله ببندر السنبلاوين مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقيامه عقب ذلك ببيعها لذوى الأنشطة الإجرامية مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط المتهم وبحوزته 2 طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية عيار 9 مم، 11 خزينة طبنجة، 11 منزلق طبنجة، 7 كاتم صـوت، 3 مـقبض طبنجة، 8 ياى ترجـيع، 10 ناشينكاه خلفى، 600 طلقة صوت، كمية كبيرة من الطارق الخاص بالطبنجات، كمية كبيرة من سقاطة نزع وتثبيت الخزينة، كمية كبيرة من سوسته تثبيت الطارق، كمية كبيرة من المسامير مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى تصنيع وتعديل الأسلحة النارية، و13 فرشة تنظيف مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجهته، اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل طبنجات الصوت لإطلاق الأعيرة النارية الحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20225/20166 جنايات مركز السنبلاوين، والعرض على النيابة العامة.


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