أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الشورى يطالب النقد و«المنافسة» بالحد من ارتفاع تأمين السيارات ومنع الممارسات الاحتكارية

Google+ Print
الشورى يطالب النقد و«المنافسة» بالحد من ارتفاع تأمين السيارات ومنع الممارسات الاحتكارية الشورى يطالب النقد و«المنافسة» بالحد من ارتفاع تأمين السيارات ومنع الممارسات الاحتكارية

يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومنها دعم ميزانية المؤسسة العامة للمستشفى في بند الأدوية, والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.

وفي جلسة الاثنين يصوت الأعضاء على توصيات نهائية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 34ـ1436، حيث طالبت مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي، وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح.

وفي الجلسة العادية السادسة التي يعقدها الشورى يوم الأربعاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) تختص بتضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، وقد أوصت اللجنة بـعدم مناسبة الاستمرار في دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة والصناعة سابقاً)، كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي، ورأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم