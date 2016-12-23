الشورى يطالب النقد و«المنافسة» بالحد من ارتفاع تأمين السيارات ومنع الممارسات الاحتكارية

يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ومنها دعم ميزانية المؤسسة العامة للمستشفى في بند الأدوية, والتوسع في برنامج زراعة الرئة وتوفير الدعم المالي لذلك.

وفي جلسة الاثنين يصوت الأعضاء على توصيات نهائية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لمجلس حماية المنافسة للعامين الماليين 34ـ1436، حيث طالبت مجلس المنافسة للتنسيق مع مؤسسة النقد لوضع حد للارتفاعات المتزامنة في أسعار التأمين على المركبات واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور مفلح الرشيدي، وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح.

وفي الجلسة العادية السادسة التي يعقدها الشورى يوم الأربعاء المقبل يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل نظام المرور الصادر بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) تختص بتضمين رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته، وقد أوصت اللجنة بـعدم مناسبة الاستمرار في دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار (وزارة التجارة والصناعة سابقاً)، كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل المادتين (الرابعة والخامسة) من النظام الصحي، ورأت اللجنة بأن هذا التعديل يهدف إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص وإنشاء هيئة عامة للمستشفيات تتولى الإشراف على المستشفيات الحكومية.