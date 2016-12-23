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وزير الشؤون الإسلامية يرأس «عمومية» المركز الخيري لتعليم القرآن

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وزير الشؤون الإسلامية يرأس «عمومية» المركز الخيري لتعليم القرآن وزير الشؤون الإسلامية يرأس «عمومية» المركز الخيري لتعليم القرآن

يعقد المركز الخيري لتعليم القرآن الكريم وعلومه الجمعية العمومية السادسة عشرة برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ مساء الأحد 26 ربيع الأول 1438هـ الموافق 25 ديسمبر 2016م، بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وذلك لاعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي للعام 1437/36هـ واعتماد الموازنة التقديرية للعام 1438/37هـ.

وبين رئيس مجلس إدارة المركز الخيري الشيخ د. صالح بن غانم السدلان، أن المركز الذي تأسس في العام 1401هـ يختص في تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية واللغة العربية، ويقدم خدماته لجميع فئات المجتمع العمرية والنوعية عبر ستة فروع بالمملكة، وتجاوز عدد الدارسين فيه العشرين ألفًا من الجنسين، وأشاد السدلان بالدور الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بكتاب الله تعالى، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

د. صالح السدلان

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