القناوي: ماضون في تطوير الأبحاث الطبية وقادرون على تصدير المعرفة للعالم

شدد المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم د. بندر بن عبدالمحسن القناوي على أهمية الأبحاث الطبية لتحقيق المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الارتقاء وتضمن التفوق في مجال الرعاية الصحية، مؤكداً أن المملكة قادرة على أن تكون مصدراً للمعرفة لدول العالم وستكون كذلك بدعم قيادتنا الرشيدة.

وأكد الدكتور القناوي عقب افتتاحة اللقاء السنوي الخامس لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، بقاعة المحاضرات بعمادة الدراسات العليا في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، أمس، أن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تحرص على تطوير الأبحاث العلمية الطبية كأهم وسيلة تساهم في اكتشاف وتطوير أحدث الطرق التي تساعد في التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى تطوير خبرات المختصين مما يساهم في تعزيز التنمية الطبية وتطوير القطاع الصحي.

وبين القناوي أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني في حراك مستمر وكبير لدعم الأبحاث الطبية لمواجهة المخاطر الوبائية كـ"كورونا" الذي كشف عن تعاون بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني ووزارة الزراعة والبيئة في تطوير بحث كورونا، مبيناًً أنه سيتم تطوير البحث في الأيام القريبة، إضافة إلى العديد من الأبحاث في الخلايا الجذعية وأمراض السرطان وأمراض السكر والتي ستتمخض عنها نتائج إيجابية قريباً.

من جانبها بينت د. عزة مدخلي رئيسة قسم النساء والولادة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية أن اللقاء السنوي لمستجدات التصوير بالموجات فوق الصوتية، والذي يقام لعامه الخامس على التوالي، على مجموعة من المحاضرات تغطي كافة فروع التصوير بالموجات فوق الصوتية، والأجهزة الطبية وصيانتها، ومدى تأثير الموجات فوق الصوتية في الفحص ومعايير السلامة المتبعة.

وأوضحت د. عبير حمزة مديرة الفحص للموجات فوق الصوتية للنساء والحوامل على أهمية مواكبة المستجدات في تصوير الأطفال وأمراض النساء بتقنية ثلاثية ورباعية الأبعاد وفحص الثدي وتصوير العيون واستخدام الموجات فوق الصوتية في التخدير، مبينة أن اللقاء سيناقش تأثير التعليم المستمر والأبحاث في تطور الممارسين الصحيين في المجال وتعريفهم ببيئة العمل الصحية، يلقيها نخبة من الاستشاريين وأخصائيي وأخصائيات الفحص بالموجات فوق الصوتية من داخل وخارج المملكة، بمشاركة من المجموعة السعودية للفحص بالموجات فوق الصوتية، وسيعرض في ثنايا الحفل فيلم قصير يوضح النشاط اليومي لأخصائي الفحص بالموجات فوق الصوتية داخل المستشفى.

درع تذكاري مقدم للدكتور بندر القناوي

د. القناوي متحدثاً لـ»الرياض»