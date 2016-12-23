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فيصل بن مشعل يشيد بجهود أمانة القصيم

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الأمير فيصل بن مشعل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي تبذلها أمانة منطقة القصيم في إبراز جمالية مداخل مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة، مشيراً إلى أن جهود الأمانة متميزة ومقدرة، داعياً منسوبيها إلى موصلة العمل بهذا الحماس والتميز، لتوفير أفضل الخدمات للمواطن، وإظهار المنطقة بأجمل حلة. جاء ذلك خلال لقاء سموه بأمين منطقة القصيم م. صالح بن أحمد الأحمد أمين منطقة القصيم وعدد من قيادات القطاع البلدي بالمنطقة بالإمارة، لاطلاع سموه على ما تم تنفيذه من مشروعات التحسين والتجميل لمداخل المنطقة بشكلٍ عام، ومداخل مدينة بريدة بشكلٍ خاص. من جانبه رفع أمين منطقة القصيم شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لكل ما يخدم ويطور مدن ومحافظات المنطقة، واهتمامه بمشروعات التحسين والتجميل لمداخل مدينة بريدة، ومحافظات ومراكز المنطقة.

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م. صالح الأحمد

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