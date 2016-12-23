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محافظ البكيرية يستقبل مدير «مدني القصيم»

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محافظ البكيرية يستقبل مدير «مدني القصيم» محافظ البكيرية يستقبل مدير «مدني القصيم»

استقبل محافظ البكيرية م.صالح بن عبدالعزيز الخليفة في مكتبه بمقر المحافظة مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة القصيم العميد إبراهيم بن محمد المجماج وعدد من ضباط الإدارة، حيث نوقشت عدد من الموضوعات حول خدمات وأعمال الدفاع المدني بمحافظة البكيرية وبمنطقة القصيم بشكل عام.

وأشاد م.الخليفة بما يشهده قطاع الدفاع المدني بالمنطقة من تطور كبير ولافت، متمنياً التوفيق لهم.

فيما قدم العميد المجماج خالص شكره وتقديره لمحافظ البكيرية، مؤكّداً أنّ الدفاع المدني بالمنطقة يحظى -ولله الحمد- برعاية واهتمام من سمو أمير القصيم، الذي دائماً ما تأتي متابعته وتوجيهاته حافزاً لتقديم الجهد والعطاء في خدمة المنطقة وأبنائها.

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