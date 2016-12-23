ورشة عمل لتطوير لجان التنمية السياحية بمحافظات القصيم

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم أمس الأول في فندق جولدن توليب ببريدة ورشة عمل (تطوير عمل لجان التنمية السياحية بمحافظات القصيم).

وتهدف الورشة لتفعيل اللجان بشكل أكبر وتزويد أمناء اللجان الجدد بالمعلومات اللازمة حول دور ومهام اللجان والنشاط المتوقع منهم لتفعيل هذا الدور، كما تهدف الورشة إلى تمكين الأمناء في تنظيم الأعمال والاجتماعات وإعداد التقارير اللازمة للجان ولمجلس التنمية السياحية الذي تتبع له، وإعداد الخطط اللازمة التي تسهم في تطوير المواقع والبرامج والاستثمارات السياحية وبما يخدم قطاع السياحة والتراث الوطني بالقصيم.

وأكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالقصيم إبراهيم المشيقح أن تنفيذ الورشة يأتي تنفيذاً لتوصيات اجتماع مجلس التنمية السياحية الأخير والذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم رئيس المجلس بهدف تفعيل اللجان وإعداد آلية واضحه لمتابعة سير العمل وللاستعداد للمواسم والإجازات وخدمة أهالي المنطقه وزوارها وخدمة المستثمرين في القطاع السياحي وتوفير فرص العمل الدائمة والمؤقتة في هذا القطاع.

وقال المشيقح إن لجان التنمية السياحية لها دور مهم في تنسيق الجهود وإطلاق المبادرات التي تخدم المواقع السياحية والتراثية وتساهم في تدشين الفعاليات والبرامج المميزة، متوقعاً نتائج مميزة بإذن الله بعد هذه الورشة لما لمسناه من حماس وجدية من المشاركين الذين تم اختيارهم بعناية في محافظاتهم لما يمتلكونه من مهارات وقدرات تخدم عمل اللجان ومحافظاتهم بإذن الله.