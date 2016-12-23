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خادم الحرمين يطمئن على رئيس وزراء البحرين.. ويعزّي ملك الأردن

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس، بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، اطمأن خلاله على صحته.

وقد عبر سموه عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلاً الله ألا يريه أي مكروه.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- اتصالاً هاتفياً أمس بجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لجلالته في ضحايا الحادث الإرهابي بمدينة الكرك.

وأدان - أيده الله - هذا العمل الإجرامي، مؤكداً وقوف المملكة مع الأردن في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.

وقد عبر جلالة ملك الأردن عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية النبيلة، مثمنا وقوف المملكة الدائم مع الأردن.

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