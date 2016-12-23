فيصل بن بندر يرأس الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم أمس الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض للعام المالي 1437- 1438هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظات والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمهرجان محافظة الحريق للحمضيات، متمنياً أن يحقق أهدافه المرجوة منه في خدمة المحافظة.

وأفاد أن المهرجان أبرز المحافظة ودورها التنموي، مقدماً شكره للقائمين عليه والمشاركين في نجاحه من أهل المحافظة، جاء ذلك خلال اطلاع سموه على المنتوجات الزراعية التي تضمنها المهرجان وذلك عقب ترؤسه اجتماع محافظي منطقة الرياض.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى شرح عن ما تتميز به محافظة الحريق من مياه جوفية عذبة وتربة خصبة أسهمت في زراعة 17 نوعاً من الحمضيات و15 نوعاً من الفاكهة.

وبين محافظ الحريق الأستاذ محمد الثاقب والمهندس علي الشبانات من فرع وزارة الزراعة والبيئة بمحافظة الحريق أن المساحات الزراعية بالمحافظة بلغت 110 آلاف دونم موزعة على 950 مزرعة، تجري عليها بحوث وتجارب في استحداث منتوجات زراعية وتنويع محاصيل، لافتاً إلى أن المهرجان وصل صداه إلى داخل المملكة وخارجها.

الاجتماع الثاني لمحافظي الرياض

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