أخبار عاجلة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع منتجي الحديد لمناقشة مشكلات الصناعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن بندر يرأس الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض

Google+ Print

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم أمس الاجتماع الثاني لمحافظي منطقة الرياض للعام المالي 1437- 1438هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظات والارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

من جهة أخرى أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمهرجان محافظة الحريق للحمضيات، متمنياً أن يحقق أهدافه المرجوة منه في خدمة المحافظة.

وأفاد أن المهرجان أبرز المحافظة ودورها التنموي، مقدماً شكره للقائمين عليه والمشاركين في نجاحه من أهل المحافظة، جاء ذلك خلال اطلاع سموه على المنتوجات الزراعية التي تضمنها المهرجان وذلك عقب ترؤسه اجتماع محافظي منطقة الرياض.

واستمع الأمير فيصل بن بندر إلى شرح عن ما تتميز به محافظة الحريق من مياه جوفية عذبة وتربة خصبة أسهمت في زراعة 17 نوعاً من الحمضيات و15 نوعاً من الفاكهة.

وبين محافظ الحريق الأستاذ محمد الثاقب والمهندس علي الشبانات من فرع وزارة الزراعة والبيئة بمحافظة الحريق أن المساحات الزراعية بالمحافظة بلغت 110 آلاف دونم موزعة على 950 مزرعة، تجري عليها بحوث وتجارب في استحداث منتوجات زراعية وتنويع محاصيل، لافتاً إلى أن المهرجان وصل صداه إلى داخل المملكة وخارجها.

image 0

الاجتماع الثاني لمحافظي الرياض

image 0

المجلس ناقش مشروعات المحافظات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية