إسكان الوادى الجديد: انتهاء البت المالى لمشروعات تنموية بـ 14 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قال المهندس أحمد حسين وكيل، وزارة الإسكان بالوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من البت المالى لبعض من المشروعات التنموية بالمحافظة بتكلفه تتجاوز 14 مليون جنيه، وشملت مشروعى الصرف الصحى لقرية الشيخ مرزوق بتكلفه 3.5 مليون جنيه وقرية الشيخ مفتاح بنفس قيمة التكلفة، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحى لناصر الثورة بتكلفه 1.8 مليون جنيه، وإنشاء مبنى إدارى لمركز شباب الفرافرة بتكلفه 600 ألف جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان، أن المشروعات تضمنت أيضا إنشاء ملعب خماسى مفتوح بقرية الزيات بتكلفه 850 ألف جنيه ووحدة إطفاء بولاق بتكلفة 2.1 مليون جنيه ووحدة إطفاء قرية القصر بتكلفه 1.9 مليون جنيه، مؤكدا أنه يجرى إصدار أوامر الإسناد وسوف يتم بدء التنفيذ خلال 15 يوما.