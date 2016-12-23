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بالصور.. كسر ماسورة مياه بشارع الحكمة بطنطا وسط غياب مسئولى الحى

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بالصور.. كسر ماسورة مياه بشارع الحكمة بطنطا وسط غياب مسئولى الحى بالصور.. كسر ماسورة مياه بشارع الحكمة بطنطا وسط غياب مسئولى الحى

> الغربية اسلام الخياط

شهد شارع الحكمة بدائرة قسم اول طنطا  قبل قليل انفجار ماسورة مياه اثناء تركيب أحد الأكشاك الخاصة بالجيل الرابع ما أدى إلى غرق الشارع وسارع الأهالى بالاتصال بشرطة النجدة على الفور انتقل بعض أفراد الشرطة لمتابعة الموقف.

 

وأكد أهالى المنطقة  ان من قام بكسر ماسورة المياه هم العاملون بأحد شركات الاتصالات  بعد تشغيل حفار كبير للحفر  وذلك فى عدم وجود فنيين بالحى لمتابعة الأعمال موضحين بأن العاملين المتسببين فى كسر الماسورة قامو بسد المياه الخارجة من الكسر بقطعة خشبيه وهو ما تخوف منه الاهالى لانقطاع المياه لفترة طويلة لحين وصول مسئولى الحى.

 

 

 


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