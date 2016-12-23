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رادارات متحركة وثابتة على الشوارع الخارجية في الشارقة

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رادارات متحركة وثابتة على الشوارع الخارجية في الشارقة رادارات متحركة وثابتة على الشوارع الخارجية في الشارقة

‏أعلن الرائد خالد الكي مدير فرع التوعية والإعلام المروري في القيادة العامة لشرطة الشارقة عن وجود رادارات متحركة وثابتة ودوريات على الشوارع الخارجية ومنها شارع مليحة الذي يعتبر واحدا من أكثر الشوارع خطورة بسبب كثرة الحوادث القاتلة، مشيرا إلى انه تم تحرير 15 مخالفة في يوم واحد لأشخاص تجاوزوا حد السرعة المقررة، حيث سجلت السرعة لهم بأكثر من 150 كيلومترا، محذرا من يتجاوز السرعة المقررة بأنه سيتم إيقافه وتحرير المخالفة في الوقت نفسه.

وأهاب بمرتادي الطرق الالتزام بالسرعات المحددة لأن أجهزة ضبط السرعة والقوانين المنظمة لحركة المرور على الطرقات تم وضعها لتفادي الحوادث المرورية وعواقبها الوخيمة.

وذكر أن هذه الإجراءات التي يجري العمل عليها تأتي بعد ملاحظة تجاوز السرعات في هذه الطرق ما ينجم عنه قاتلة.

تشديد الرقابة

ودعا إلى التقيد بشروط ومتطلبات السلامة المرورية تلافياً لوقوع الحوادث، مؤكدا أن تشديد الرقابة، وزيادة عدد الدوريات على الطرق هو لضمان سلامة مرتادي الطرق بالدرجة الأولى وللحد من الكوارث المرورية، وعليه فإن وجود هذه الرادارات معلن للجمهور وليس إجراء سرياً ولدينا شفافية عالية لأن الهدف هو خفض عدد الحوادث وتأمين سلامة السائقين.

يذكر أن شارع مليحة حصد أرواح عائلات بأكملها ويصنف من اكثر الشوارع سخونة وتوفي الأسبوع الماضي 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون من الجنسيتين العربية والآسيوية، جراء تدهور مركبتهم على شارع مليحة في الشارقة.

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