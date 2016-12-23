رئيس وزراء كندا وسفير الدولة يبحثان تطوير العلاقات

بحث جستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، ومحمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا، سبل وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل السفير - خلال اللقاء - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس الوزراء الكندي وللشعب الكندي بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء اللقاء على هامش حفل العشاء الذي أقامه ستيفان ديون وزير الخارجية الكندي، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الميلادية أخيراً، في مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، بحضور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى كندا.