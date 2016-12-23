سلطان القاسمي: «أميركية الشارقة» مؤسسة بحثية عالمية خلال 5 سنوات

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، أن الجامعة ووفق الاستراتيجية التي رسمت لها بناء على توجيهات سابقة ستصبح وفي غضون 5 أعوام مؤسسة بحثية رائدة في العالم العربي، وستستمر على سابق عهدها في عملية تطوير برامجها التعليمية وبحوثها العلمية.

جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج 545 طالباً وطالبة من خريجي دفعة فصل الخريف لعام 2016 من طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة والذي أقيم في قاعة المدينة الجامعية.

واستهل سموه كلمته بالترحيب بالحضور مهنئاً الخريجين والخريجات بهذه المناسبة قائلاً: يسرني أن ألتقي بكم في هذه اللحظات السعيدة، في حفل تخريج طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، من برنامجي البكالوريوس والماجستير لفصل الخريف لعام 2016.

وأعرب سموه عن سروره لقيام الجامعة بوضع استراتيجية لتطوير البحث العلمي فيها، بقوله: إنه من دواعي السرور أن أبلغكم بأن تطوير التعليم والبحث العلمي في الجامعة الأميركية في الشارقة يتقدم بثبات، فبعد أن وجهناها بأن تصبح جامعة بحثية، وضعت هذه المؤسسة استراتيجية ستجعلها بمشيئة الله في مقدمة الجامعات البحثية في العالم العربي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضح سموه بأن الجامعة وهي تولي الاهتمام بالبحث العلمي، ستحافظ أيضاً على تميزها في برامج البكالوريوس.

كما أعلن صاحب السمو حاكم الشارقة بأنه كلف الجامعة الأميركية في الشارقة بأن تتوسع في طرح برامج الدكتوراة لدعم التوجه نحو البحث العلمي بقوله: ولهذه الغاية، كلفناها كذلك بالتوسع في طرح برامج الدكتوراة، ونتوقع أن يتم اعتماد برنامجي، الدكتوراة في إدارة هندسة النظم، والماجستير في الهندسة الحيوية الطبية، خلال العام الجامعي المقبل.