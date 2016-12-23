سفارتنا في ألمانيا تعبر عن تضامنها مع أسر ضحايا الحادث الإرهابي وتدعو مواطني الدولة إلى الحذر

عبر أعضاء سفارة الدولة في برلين برئاسة السفير علي الأحمد عن حزنهم وتعاطفهم مع أهالي وأسر الضحايا في حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في العاصمة الألمانية برلين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وقاموا بوضع إكليل من الزهور في سوق هدايا أعياد الميلاد.

ودعت السفارة مواطني الدولة الموجودين حالياً في برلين إلى توخي الحذر والابتعاد عن الزحام وأماكن التجمعات وحمل مستندات إثبات الهوية والتعاون مع السلطات الألمانية.

فيما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في «بيان» أول من أمس على موقف الدولة الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وما ينجم عنه من ضحايا وترويع للآمنين مهما كانت الدوافع والمسببات.

وشددت على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية كلها معربة عن تعازي دولة الإمارات إلى أهالي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل لجميع المصابين.