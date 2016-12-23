حاكم الشارقة يستقبل رئيس حكومة كيرالا الهندية

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، شري بيناراي فيجايان، رئيس حكومة ولاية كيرالا الهندية، وذلك في قصر البديع العامر.

ورحب سموه بضيف الشارقة، وتبادل الجانبان الأحاديث عن عدد من القضايا، وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات المختلفة، التي من شأنها بناء جسور من التواصل المشترك ثقافياً واقتصادياً وأكاديمياً.

وقبل صاحب السمو حاكم الشارقة الدعوة التي قُدّمت له من رئيس حكومة ولاية كيرالا، والتي حملت في طيها دعوة إلى زيارة الولاية الهندية وتحقيق التبادل الفكري في مجالات الثقافة والفن، للوقوف عن قرب على الجهود التي تبذلها ولاية كيرالا في تحقيق نهضة ثقافية شاملة.

وأثنى الضيف على الجهود التي يقوم بها صاحب السمو حاكم الشارقة في إيصال الفكر المستنير الذي يجمع بين مختلف شعوب العالم وأطيافه، من خلال المراكز والبرامج والأنشطة الثقافية التي يتبناها ويرعاها ويشرف شخصياً على تنفيذها.

في ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية التي عبّرت عن عمق الاعتزاز بالثقافة لديهما، حيث قدّم سموه مجموعة من مؤلفاته المترجمة لرئيس حكومة ولاية كيرالا الذي عبّر من جهته عن بالغ سعادته لاقتناء هذه المجموعة من الإصدارات.