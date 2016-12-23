ضبط 26 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية و4 كيلو حشيش وهروين بالغربية

الغربية اسلام الخياط

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، فى حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية ومروجى المواد المخدرة، من ضبط العديد من الأسلحة والمخدرات بالمراكز والمدن.

كان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية يفيد من ضبط 11 شخصا بحوزتهم "بندقية آلى و3 طبنجة و6 فرد خرطوش و20 طلقة متنوعة، كما تم ضبط 15 شخصا بحوزتهم 4 كيلو حشيش و310 جرام هيروين و215 قرص مخدر".

تم تحريز المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحيقات.