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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 23/12/2016.. اليوم مناسب لجلسة رومانسية مع شريك حياتك

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 23/12/2016.. اليوم مناسب لجلسة رومانسية مع شريك حياتك برج الجدى حظك اليوم الجمعة 23/12/2016.. اليوم مناسب لجلسة رومانسية مع شريك حياتك

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الجدى الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

بداية جيدة لعدد من المشروعات التى تم تأجيلها منذ فترة طويلة، وعليك أن تغتنم الفرصة لتحقيق الأهداف التى سعيت لها كثيراً الماضية.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى ..

اليوم هو أفضل مناسبة لمفاجأة مع شريك حياتك، وتقديم هدية رومانسية أو لافتة تعبر بها عن مدى حبك له، بعد تقصيرك الكبير معه فى الفترة الماضية.

 

على الصعيد الصحى ..

من الأفضل أن تكون متواضعاً مع الآخرين، ولا تستخدم معلوماتك الطبية للتعالى على الأشخاص، واستخدم أسلوبا أفضل فى النصيحة حتى لا ينفر منك أصدقاؤك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يتأكد دوره فى عمله لأنه من الشخصيات الحازمة التى يمكن أن تسير أعمالها بمرونة وصلابة فى نفس الوقت.


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مصر 365

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