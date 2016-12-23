حظك اليوم برج العذراء الجمعة23/12/2016..كن أكثر عقلانية مع شريك حياتك

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

يبدو أنك فى مزاج لقراءة ما بين السطور فى هذه المرحلة، سوف تقوم بمراجعة الأعمال التى أنجزتها فى الآونة الأخيرة، وسوف تقوم بفرز السبل لجعل عملك يسير على نحو أفضل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

لا بد أن تكون أكثر منطقية فى علاقاتك اليوم، ويمكن أن تتصرف بعقلانية مع الشخص الذى ترى فيه شريكا مناسبا لحياتك فى الفترة القادمة.

على الصعيد الصحى..

ينصب تركيزك هذه الفترة على صحتك، وعليك أن تكون أكثر حذراً مما سبق، خاصة أن وعكتك الصحية الأخيرة أثرت عليك بشكل كبير، جعل الوسواس يدخل إليك.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يكون فى طريق النجاح لكن بعض الأخطاء تعرقله عن تكملة مسيرته، الانفعال يقلل من فرص نجاحك لأن كثيرا من الأشخاص يتربصون بك.